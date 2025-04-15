https://news.day.az/politics/1744956.html Пашинян закатил истерику в парламенте Армении - ВИДЕО Премьер-министр Армении Никол Пашинян закатил истерику в парламенте страны. Как передает Day.Az, кадры с непонятным поведением премьера распространяют армянские сМИ.
Пашинян закатил истерику в парламенте Армении - ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян закатил истерику в парламенте страны.
Как передает Day.Az, кадры с непонятным поведением премьера распространяют армянские СМИ.
Во вторник, выступая перед депутатами, он устроил настоящий эмоциональный спектакль: кричал, размахивал руками, сбивался с мыслей, а под конец и вовсе пустился в странный "танец" прямо у трибуны.
На видеозаписях с заседания видно, как глава правительства потерял самообладание - повышенный тон, судорожные жесты и нервные выкрики.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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