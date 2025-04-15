Пашинян закатил истерику в парламенте Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян закатил истерику в парламенте страны.

Как передает Day.Az, кадры с непонятным поведением премьера распространяют армянские СМИ.

Во вторник, выступая перед депутатами, он устроил настоящий эмоциональный спектакль: кричал, размахивал руками, сбивался с мыслей, а под конец и вовсе пустился в странный "танец" прямо у трибуны.

На видеозаписях с заседания видно, как глава правительства потерял самообладание - повышенный тон, судорожные жесты и нервные выкрики.

Представляем вашему вниманию эти кадры: