Ковбои въехали в магазин верхом на лошадях

В штате Луизиана, США, полицейские арестовали четверых мужчин, которые ворвались в магазин Walmart на лошадях.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Выходка трех взрослых мужчин и одного подростка попала на видео. Кадры завирусились в сети, и всадников поймали. Один из них, 18-летний Мейсон Уэбб, назвал их группу ковбоями-головорезами. Он объяснил, что этим "трюком" они планировали лишь прославиться и повеселить людей.

"Мы не хотели причинять вред никому и ничему", - заявил Уэбб. По его словам, они с друзьями часто выезжают на лошадях и в тот раз просто решили заглянуть в магазин. Уэбб считает, что лошадей тоже нужно пускать в супермаркеты, как и собак.

Полицейский Карл Данн подчеркнул, что, хоть поведение "ковбоев" и могло позабавить кого-то, других людей оно могло серьезно напугать. "Мы всегда должны думать о других, прежде чем делать что-либо", - добавил он. Какое наказание назначат арестованным всадникам - пока неизвестно.