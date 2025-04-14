https://news.day.az/economy/1744768.html Азербайджан и Казахстан обменялись опытом в области регулирования рынков капитала Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по приглашению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняла участие в двусторонних встречах, состоявшихся в городе Алматы.
Азербайджан и Казахстан обменялись опытом в области регулирования рынков капитала
Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по приглашению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняла участие в двусторонних встречах, состоявшихся в городе Алматы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, в рамках встреч состоялся обмен опытом в области венчурного и краудфандингового финансирования, а также регулирования и развития рынков капитала.
Согласно информации, на встречах обсуждались регуляторные подходы, совершенствование законодательной базы и принципы деятельности участников рынка.
Также была подчеркнута важность постоянного обмена опытом между регулирующими органами обеих стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре