Раскрыта стоимость нового самого дешевого смартфона Xiaomi

Xiaomi объявила дату презентации нового самого дешевого смартфона Redmi A5 - 15 апреля 2025 года. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным GizmoChina, Redmi A5 в конфигурации 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти будет стоить от 6499 индийских рупий.

Хотя до индийского дебюта Redmi A5 остается несколько дней, смартфон уже успел выйти на других рынках. Таким образом, уже известны ключевые характеристики устройства.

Redmi A5 (4G) оснащен 6,88-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1640 на 720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 450 нит. Габариты устройства составляют 171,7 на 77,8 на 8,26 мм, а вес - 193 грамма. Безопасность обеспечивается боковым сканером отпечатков пальцев и функцией распознавания лица на базе искусственного интеллекта.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250, выполненный по 12-нм техпроцессу с тактовой частотой до 1,8 ГГц. В дополнение к 6 ГБ оперативной памяти, устройство получит 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1 с возможностью расширения с помощью карты microSD. Также предусмотрена функция виртуального расширения оперативной памяти на 4 ГБ.

Питание Redmi A5 обеспечивает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт через порт USB-C. Основная камера представлена 32-мегапиксельным сенсором, дополненным светодиодной вспышкой, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 15 (Go Edition).

Коммуникационные возможности включают поддержку двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 и 3,5-мм разъем для наушников.