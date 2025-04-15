Нефть не подешевеет до 2029 года

Среднегодовая экспортная цена барреля нефти, согласно базовому сценарию, составит 65 долларов США в 2026 году и останется такой же в 2027-2029 годах, свидетельствуют прогнозы Министерства экономики Азербайджана, представленные в марте текущего года, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Об этом говорится в подготовленных Министерством финансов Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 годы.