Apple впервые завоевала рынок смартфонов в начале года

Корпорация Apple лидировала на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2025 года. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Counterpoint Research (CR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценке специалистов CR, в первом квартале года сегмент смартфонов вырос на 3 процента в годовом исчислении. Это связано с ростом продаж на развивающихся рынках и увеличенным спросом в Китае благодаря субсидиям. Аналитики подчеркнули, что Apple впервые в истории завоевала первое место на рынке смартфонов за первые три месяца года.

Доля американской компании составила 19 процентов. На втором месте с показателем 18 процентов разместилась Samsung, на третьем - Xiaomi, которая получила долю 14 процентов. Ниже расположились Vivo и Oppo. Отмечается, что в первом квартале 2024 и 2023 годов на рынке лидировала Samsung, тогда как Apple два года подряд занимала второе место.

Главной причиной успеха Apple в начале 2025-го специалисты CR назвали выпуск недорогого iPhone 16e, который был положительно принят на развивающихся рынках. Девайс за 599 долларов, или около 50 тысяч рублей, хорошо продавался в Японии, Индии, на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии.

Специалисты Counterpoint Research предсказали, что в 2025 году продажи смартфонов снизятся. "Смартфоны, являясь продуктом первой необходимости, всегда будут иметь стабильные продажи, но экономическая неопределенность может заставить потребителей отложить свои покупки", - заключили эксперты.