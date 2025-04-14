Талех Кязимов о значительном прогрессе в банковской сфере

Участники рынка действуют не отдельно, а уже как большая команда.

Об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов на мероприятии, посвященном 35-й годовщине деятельности Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и 25-й годовщине ее дочернего учреждения - Азербайджанского банковского и финансового учебного центра, сообщает Day.Az.

Он подчеркнул, что в результате целенаправленной политики, основы которой были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, и продолженной под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечено развитие во всех сферах независимого Азербайджана. Было отмечено, что под руководством главы государства банковская сфера значительно развилась, повысилась ее устойчивость к потенциальным угрозам, расширен доступ экономических субъектов к финансовым ресурсам.

Говоря о финансовой инклюзивности, Талех Кязимов подчеркнул, что AБA играет важную роль в реализации инициатив в этом направлении. Он отметил, что сотрудничество между Центральным банком и AБA способствует модернизации сектора и расширению стимулирования инноваций. Он подчеркнул, что налаживание эффективного сотрудничества в этом секторе является важным вкладом в развитие.

"Участники рынка действуют не изолированно, а уже как большая команда. Естественно, в центре их внимания также конкуренция между собой. Я также хочу поблагодарить руководителей AБA и банков за эту синергию", - сказал он.

T. Кязымов выразил глубокую признательность главе государства за создание благоприятной среды для устойчивого развития финансового сектора.

Отметим, что на мероприятии со вступительной речью выступили помощник Президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Натиг Амиров, председатель правления Ассоциации банков Турции Алпаслан Чакар и президент АБА Закир Нуриев. Спикеры рассказали об этапах развития финансово-банковского сектора, а также о важных достижениях, достигнутых за эти годы.

Кроме того, на мероприятии было отмечено, что Азербайджанский банковский и финансовый учебный центр сыграл важную роль не только в банковском секторе, но и в целом в профессиональном развитии кадров финансового сектора.

Отметим, что в мероприятии также приняли участие представители зарубежных ассоциаций и организаций, с которыми сотрудничает AБA.