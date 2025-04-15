https://news.day.az/world/1744831.html

Где пройдет второй раунд переговоров Ирана с США?

Следующий раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате 19 апреля. Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. "После консультаций было решено, что Маскат останется принимающей стороной для второго раунда переговоров, который состоится в субботу", - сказал он .