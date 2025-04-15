Новый посол Китая в Азербайджане Лу Мэй приступила к обязанностям

Новый чрезвычайный и полномочный посол Китая в Азербайджане Лу Мэй прибыла в Баку для начала выполнения своих дипломатических обязанностей.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Китая в Азербайджане.

В аэропорту Лу Мэй встретили представитель МИД Азербайджана и дипломаты посольства Китая в Баку.

Посол Лу Мэй сделала в аэропорту письменное заявление, в котором отметила, что Китай и Азербайджан являются искренними и доверительными друзьями, равноправными и взаимовыгодными партнёрами. При стратегическом руководстве глав двух государств сотрудничество между странами во всех областях непрерывно углубляется. "В этот важный момент для меня большая честь быть назначенной послом в Азербайджане. Я намерена следовать важным соглашениям, достигнутым руководителями двух стран, и работать совместно с представителями различных слоев азербайджанского общества для углубления прагматичного сотрудничества, укрепления взаимопонимания между народами и вывода стратегического партнерства между Пекином и Баку на новый уровень", - заявила посол.

Представитель азербайджанской стороны, приветствуя посла Лу Мэй, отметил, что правительство, парламент и правящая партия страны придают большое значение сотрудничеству с Китаем.