"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Число нападающих, предложенных в последнее время "Карабаху", достигло 14.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, ожидается, что список игроков первой линии, чьи имена были представлены многими менеджерами, будет расширяться.

Здесь представлены нападающие, выступающие в чемпионатах ряда стран Европы и мира, таких как Турция, Испания, Нидерланды, Польша, Бельгия, Бразилия, Аргентина и Франция.

С 3-4 из них уже установлен контакт. Гурбан Гурбанов рассматривает как минимум два трансфера в зону атаки.

Главный тренер намерен поставить одного из них на острие атаки, а другого - позади него.

В январе "Карабах" продал Олавио Жуниньо во "Фламенго" за пять миллионов евро. Также ожидается расставание с Редоном Джиджей в июне.