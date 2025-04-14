https://news.day.az/society/1744803.html Глава аппарата Управления заповедника "Ичеришехер" освобожден от должности Освобожден от должности руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев. Об этом Day.Az сообщили в Управлении. Было отмечено, что Интигам Бабаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Глава аппарата Управления заповедника "Ичеришехер" освобожден от должности
Освобожден от должности руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев.
Об этом Day.Az сообщили в Управлении.
Было отмечено, что Интигам Бабаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В связи с этим новый председатель организации Руфат Махмуд подписал соответствующий приказ.
Отметим, что И.Бабаев был назначен на указанную должность с января 2023 года.
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