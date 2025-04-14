https://news.day.az/world/1744814.html В Калифорнии произошло землетрясение - ВИДЕО Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в штате Калифорния. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр находился в 4 км к югу от города Джулиан, где проживает примерно 1,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13,4 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Калифорнии произошло землетрясение - ВИДЕО
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в штате Калифорния.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 4 км к югу от города Джулиан, где проживает примерно 1,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13,4 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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