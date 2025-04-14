В Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в штате Калифорния.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 4 км к югу от города Джулиан, где проживает примерно 1,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.