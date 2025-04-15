Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Вчера в Азербайджан прибыла новая группа украинских детей - детей военнопленных, пропавших без вести и погибших защитников Украины - для отдыха и реабилитации. Группу встретили руководитель рабочей группы по межпарламентским связям "Украина-Азербайджан", депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Алибала Магеррамзаде и сотрудники посольства Украины в Азербайджане.

Дети пройдут реабилитацию в Губинском санатории, получат возможность открыть для себя красоту азербайджанской культуры, а также посетят Украинский центр в Баку и достопримечательности столицы. Это уже девятая группа детей из Украины, прибывших в Азербайджан на отдых и реабилитацию за годы полномасштабной войны", - отмечается в публикации посла.