Дан самый пессимистичный прогноз роста экономики Китая

В швейцарском банке UBS Group понизили с 4% до 3,4% прогноз роста экономики Китая в 2025 году из-за действия торговых пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az.

Утоняется, что прогноз понизили из-за перспективы сокращения экспорта КНР после введения пошлин на импорт китайской продукции в США. Ужесточение торговли создает беспрецедентные проблемы для китайского экспорта и приведет к серьезным изменениям в экономике страны, заявили в кредитной организации. Прогноз UBS стал самым пессимистичным прогнозом среди крупных банков, подчеркивает агентство.