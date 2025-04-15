https://news.day.az/world/1744972.html Дан самый пессимистичный прогноз роста экономики Китая В швейцарском банке UBS Group понизили с 4% до 3,4% прогноз роста экономики Китая в 2025 году из-за действия торговых пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Дан самый пессимистичный прогноз роста экономики Китая
В швейцарском банке UBS Group понизили с 4% до 3,4% прогноз роста экономики Китая в 2025 году из-за действия торговых пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az.
Утоняется, что прогноз понизили из-за перспективы сокращения экспорта КНР после введения пошлин на импорт китайской продукции в США. Ужесточение торговли создает беспрецедентные проблемы для китайского экспорта и приведет к серьезным изменениям в экономике страны, заявили в кредитной организации. Прогноз UBS стал самым пессимистичным прогнозом среди крупных банков, подчеркивает агентство.
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