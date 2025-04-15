https://news.day.az/politics/1745064.html Анар Керимов назначен первым заместителем министра финансов Распоряжением Президента Ильхама Алиева первым заместителем министра финансов назначен Анар Мехман оглу Керимов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения. Отметим, что до этого он занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты населения.
Анар Керимов назначен первым заместителем министра финансов
Распоряжением Президента Ильхама Алиева первым заместителем министра финансов назначен Анар Мехман оглу Керимов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Отметим, что до этого он занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты населения.
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