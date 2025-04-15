Анар Керимов назначен первым заместителем министра финансов

Распоряжением Президента Ильхама Алиева первым заместителем министра финансов назначен Анар Мехман оглу Керимов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Отметим, что до этого он занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты населения.