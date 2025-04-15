Когда определятся два последних участника плей-офф?

Объявлено время проведения третьих матчей плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Азербайджана.

Последние два участника плей-офф определятся 16 апреля. В завтрашних матчах "Сумгайыт" примет "Серхедчи", а "Абшерон" - НТД.

Отметим, что в двух других парах плей-офф "Гянджа" дважды выиграла у "Лянкярана", а "Орду" - у "Губы".

Азербайджанская баскетбольная лига

Плей-офф, третьи игры

16 апреля

19:00. "Сумгайыт" - "Серхедчи"

Сумгайытский ОСК

19:00. "Абшерон" - НТД

Дворец спорта Баку