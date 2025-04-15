https://news.day.az/sport/1744984.html Когда определятся два последних участника плей-офф? Объявлено время проведения третьих матчей плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Азербайджана. Последние два участника плей-офф определятся 16 апреля. В завтрашних матчах "Сумгайыт" примет "Серхедчи", а "Абшерон" - НТД.
Азербайджанская баскетбольная лига
19:00. "Абшерон" - НТД
Когда определятся два последних участника плей-офф?
Объявлено время проведения третьих матчей плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Азербайджана.
Последние два участника плей-офф определятся 16 апреля. В завтрашних матчах "Сумгайыт" примет "Серхедчи", а "Абшерон" - НТД.
Отметим, что в двух других парах плей-офф "Гянджа" дважды выиграла у "Лянкярана", а "Орду" - у "Губы".
Азербайджанская баскетбольная лига
Плей-офф, третьи игры
16 апреля
19:00. "Сумгайыт" - "Серхедчи"
Сумгайытский ОСК
19:00. "Абшерон" - НТД
Дворец спорта Баку
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