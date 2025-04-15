Трамп планирует резко сократить бюджет Госдепа

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует практически вдвое сократить бюджет Государственного департамента США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Washington Post.

Согласно меморандуму, распространенному на прошлой неделе, общее финансирование Госдепартамента и остатков Агентства США по международному развитию (USAID) предлагается сократить почти на 50%, до $28,4 млрд.

Это на $27 млрд меньше суммы, утвержденной конгрессом на 2025 год.