Уиткофф назвал условие для соглашения с Ираном по ядерной программе

Любое соглашение с Ираном станет возможным только при условии полного прекращения Тегераном своей программы по обогащению урана и производству вооружений.

Как передает Day.Az, об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф. По его словам, потенциальная сделка с Ираном должна соответствовать политике, проводимой экс-президентом Дональдом Трампом.

Уиткофф подчеркнул, что Иран должен отказаться от ядерной программы, чтобы обеспечить возможность заключения соглашения, которое будет способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе.

"Сделка будет подписана только в том случае, если она станет сделкой Трампа. Любое соглашение должно быть справедливым и служить интересам всего мира. Это означает, что Иран обязан прекратить и отменить свою ядерную программу. Именно такой результат ожидает от меня Дональд Трамп", - заявил он.