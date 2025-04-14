Делегация во главе с замминистра торговли Турции посетила Ходжалы и Ханкенди

Заместитель министра торговли Турецкой Республики Мустафа Тузджу и возглавляемая им делегация побывали в Ходжалинском районе и поинтересовались проводимыми там строительно-монтажными работами. Им была предоставлена обширная информация о проводимой работе.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечается, что затем делегация ознакомилась с Карабахским университетом в Ханкенди. Сотрудники Специального представительства Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах проинформировали о количестве обучающихся здесь студентов, проделанной и предстоящей работе. Гости также побывали на площади Победы в городе Ханкенди и поинтересовались проводимыми здесь строительно-монтажными работами, новыми проектами.

Приветствуя делегацию, заместитель специального представителя Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов проинформировал, что сразу после освобождения от армянской оккупации в городе Ханкенди были начаты масштабные строительные работы.

Заместитель министра торговли Турции Мустафа Тузджу отметил, что Турция продолжит участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских земель. Поддержка, которую турецкие компании оказывают в этом вопросе, заключается не только в торговой и экономической деятельности: "Это также ответственность для нас. Мы сделаем все возможное как братское государство и нация", - сказал он.