https://news.day.az/society/1744795.html Военнослужащая азербайджанской армии погибла в ДТП 14 апреля военнослужащая азербайджанской армии Шахвердиева Илаха Расул гызы погибла в ДТП, находясь за рулем собственного автомобиля. Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Trend.
Военнослужащая азербайджанской армии погибла в ДТП
14 апреля военнослужащая азербайджанской армии Шахвердиева Илаха Расул гызы погибла в ДТП, находясь за рулем собственного автомобиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Trend.
"Подтверждаем информацию о том, что 14 апреля находившаяся в отпуске военнослужащая азербайджанской армии Шахвердиева Илаха Расул гызы погибла во время автомобильной аварии, будучи за рулем собственного автомобиля. По данному факту проводится расследование.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении министерства обороны.
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