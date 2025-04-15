Азербайджан обнародовал среднесрочный прогноз инфляции

Согласно базовому сценарию, подготовленному Министерством экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в текущем году составит 5,1%. Ожидается, что этот показатель будет постепенно снижаться и к 2029 году достигнет уровня 3,8%.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Министерства финансов.

В частности, прогноз по инфляции на 2026, 2027 и 2028 годы составляет 4,3%, 4% и 3,9% соответственно.