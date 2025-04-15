Samsung приостанавливает обновление этих устройств

Компания Samsung официально подтвердила приостановку развертывания обновления One UI 7, основанного на Android 15.

Решение было принято спустя неделю после начала распространения обновления для некоторых флагманских моделей, таких как серия Galaxy S24 и модели Galaxy Fold 6 и Flip 6, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Представитель компании заявил, что график развертывания One UI 7 обновляется для обеспечения наилучшего пользовательского опыта. Однако точные причины задержки не раскрываются. Он также пообещал, что компания в ближайшее время предоставит обновленный график выпуска One UI 7.

Ранее сообщалось, что пользователи смартфонов Samsung из Южной Кореи, которые получили обновление One UI 7, начали жаловаться на проблемы с разблокировкой устройств. Также было обнаружено, что Защищённая папка в новом интерфейсе One UI 7 имеет некоторые уязвимости. Вероятно из-за этих, а также, возможно, и каких-то других причин, распространение обновления приостановлено.

Тем временем миллионы устройств Samsung остаются на предыдущей версии Android, что усиливает недовольство пользователей.