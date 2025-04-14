Моуринью может вернуться в "Реал"

"Реал" может пригласить на пост главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью.

Как передает Day.Az со ссылкой на El Gol Digital, президент мадридского клуба Флорентино Перес звонил португальскому специалисту насчет возможного возвращения к "сливочным".

Отмечается, что мадридцы рассмотрят кандидатуру Моуринью, если не удастся договориться с главным тренером "Байера" Хаби Алонсо. В "Реале" уверены, что наставник немецкого клуба должен стать тренером клуба в будущем, поэтому Перес может предложить Моуринью краткосрочный контракт на 1-2 сезона.

Португальский специалист возглавлял мадридский клуб в 2010-2013 годах и выиграл три трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.