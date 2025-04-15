Хорошая новость для желающих получить бесплатное образование в Азербайджане

Государство оплатит обучение студентов, обучающихся в профессиональных учебных заведениях на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О профессиональном образовании"

Директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов отметил, что это нововведение облегчит доступ к профессиональному образованию для граждан, возвращающихся на освобождённые от оккупации территории Азербайджана в рамках программы "Большое возвращение", а также для их детей.

По словам Джейхуна Керемова, благодаря внесённым в закон изменениям ожидается, что граждане смогут воспользоваться этой возможностью, и интерес к профессиональному образованию значительно возрастёт.

Новый закон вступит в силу с 15 сентября этого года.