Tурецкая делегация побывала в Карабахском университете

Делегация в составе членов Великого Национального Собрания Турции Хулуси Акара, Шамиля Айрыма, Сайына Баяра Озсоя, председателя муниципалитета Талас города Кайсери Мустафы Ялчина, чрезвычайного и полномочного посла Турции в нашей стране Бирола Акгюна, представителей правящей Партии справедливости и развития, высокопоставленных лиц муниципалитета Кайсери, ректоров высших учебных заведений, ученых и предпринимателей совершила поездку в Карабах.

Как сообщает Day.Az, в рамках поездки делегация побывала в Карабахском университете, встретилась с коллективом учебного заведения. Ректор Шахин Байрамов рассказал о деятельности вуза, его реконструкции и приведении в соответствие с современными стандартами. Tурецкая делегация ознакомилась с учебным процессом, поприсутствовала на на занятиях в различных аудиториях, а также провела интересный обмен мнениями со студентами.

Отметим, что поездка в Карабах была организована при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и специального представительства Президента Азербайджана в Шуше.