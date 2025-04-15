Назван прогноз по доходам госбюджета Азербайджана на 2026 год

Доходы сводного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 44,886 миллиарда манатов, что на 935,6 миллиона манатов, или на 2,1 процента больше, чем утвержденный показатель 2025 года, и на конец среднесрочного периода - в размере 51,007 миллиарда манатов, что на 7,057 миллиарда манатов, или на 16,1 процента больше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

"Доходы государственного бюджета на 2026 год и следующие три года были рассчитаны на основе фактических показателей исполнения прошлых лет, а также последних макроэкономических прогнозов (темпы роста ВВП и ненефтегазового ВВП, обменный курс валюты, добыча нефти и газа, цена на нефть и другие) согласно "Правилам прогнозирования доходов государственного бюджета, включая ненефтяные и нефтяные доходы государственного бюджета", утвержденным решением №4 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 10 января 2020 года", - говорится в информации ведомства.