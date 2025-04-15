https://news.day.az/politics/1744962.html Председатели комитета ТЮРКПА почтили память великого лидера Гейдара Алиева 15 апреля участники второго заседания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов-членов ТЮРКПА посетили на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева. Как сообщает Day.Az, участники заседания отдали дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.
Председатели комитета ТЮРКПА почтили память великого лидера Гейдара Алиева
15 апреля участники второго заседания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов-членов ТЮРКПА посетили на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az, участники заседания отдали дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.
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