Председатели комитета ТЮРКПА почтили память великого лидера Гейдара Алиева

15 апреля участники второго заседания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов-членов ТЮРКПА посетили на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, участники заседания отдали дань уважения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.