Брат Ибрагима Татлысеса избил таксиста до полусмерти и сломал себе ногу

Брат известного турецкого певца Ибрагима Татлысеса - Гусейн Татлы - был задержан полицией после конфликта с таксистом, произошедшего в Анталье после его концерта.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ. Инцидент произошел в минувшие выходные.

Отмечается, что всё началось с недовольства музыканта стоимостью проезда. Словесная перепалка с водителем такси быстро переросла в физическую стычку. Согласно имеющимся сведениям, после удара, нанесённого Татлы, таксист упал на землю. В ответ друзья водителя атаковали музыканта, нанеся ему множественные удары.

В результате потасовки брат Татлысеса получил перелом ноги, а сам таксист оказался в реанимации с серьёзной черепно-мозговой травмой и находился под наблюдением врачей всю ночь.

После оказания первой медицинской помощи Татлы был задержан по обвинению в действиях, которые могли привести к угрозе жизни другого человека. Правоохранительные органы продолжают расследование.