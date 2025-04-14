Брат Ибрагима Татлысеса избил таксиста до полусмерти и сломал себе ногу - ПОДРОБНОСТИ ИНЦИДЕНТА
Брат известного турецкого певца Ибрагима Татлысеса - Гусейн Татлы - был задержан полицией после конфликта с таксистом, произошедшего в Анталье после его концерта.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ. Инцидент произошел в минувшие выходные.
Отмечается, что всё началось с недовольства музыканта стоимостью проезда. Словесная перепалка с водителем такси быстро переросла в физическую стычку. Согласно имеющимся сведениям, после удара, нанесённого Татлы, таксист упал на землю. В ответ друзья водителя атаковали музыканта, нанеся ему множественные удары.
В результате потасовки брат Татлысеса получил перелом ноги, а сам таксист оказался в реанимации с серьёзной черепно-мозговой травмой и находился под наблюдением врачей всю ночь.
После оказания первой медицинской помощи Татлы был задержан по обвинению в действиях, которые могли привести к угрозе жизни другого человека. Правоохранительные органы продолжают расследование.
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