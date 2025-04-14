https://news.day.az/world/1744819.html США нанесли массированные удары по хуситам Соединенные Штаты нанесли массированные удары по центрам командования вооруженных сил, сформированных йеменским мятежным движением "Ансар Аллах". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Ударам подверглись штабы хуситов в провинции Мариб на западе Йемена.
США нанесли массированные удары по хуситам
Соединенные Штаты нанесли массированные удары по центрам командования вооруженных сил, сформированных йеменским мятежным движением "Ансар Аллах".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Ударам подверглись штабы хуситов в провинции Мариб на западе Йемена.
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