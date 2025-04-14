https://news.day.az/world/1744819.html

США нанесли массированные удары по хуситам

Соединенные Штаты нанесли массированные удары по центрам командования вооруженных сил, сформированных йеменским мятежным движением "Ансар Аллах". Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Ударам подверглись штабы хуситов в провинции Мариб на западе Йемена.