https://news.day.az/world/1744829.html Израиль предложил ХАМАС временное прекращение огня Израиль через Египет передал палестинскому движению ХАМАС предложение на время прекратить огонь в секторе Газа и начать переговоры о достижении устойчивого перемирия. Как передает Day.Az, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источники.
Израиль предложил ХАМАС временное прекращение огня
Израиль через Египет передал палестинскому движению ХАМАС предложение на время прекратить огонь в секторе Газа и начать переговоры о достижении устойчивого перемирия.
Как передает Day.Az, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источники.
По их информации, Каир уже сообщил радикалам об израильской инициативе и ждет их ответа в ближайшее время.
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