Израиль предложил ХАМАС временное прекращение огня

Израиль через Египет передал палестинскому движению ХАМАС предложение на время прекратить огонь в секторе Газа и начать переговоры о достижении устойчивого перемирия.

Как передает Day.Az, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источники.

По их информации, Каир уже сообщил радикалам об израильской инициативе и ждет их ответа в ближайшее время.