В Азербайджане разрабатывают новый законопроект о рынках капитала

В Азербайджане готовится новый законопроект о рынках капитала.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вугар Алиев на пресс-конференции, посвященной финансовой стабильности.

По его словам, законодательство в сфере рынков капитала уже достаточно развито, однако Центральный банк работает над крупным проектом, направленным на фундаментальные изменения в этой области.

"Это будет не только проект, касающийся сектора рынков капитала, но и других связанных секторов. До конца 2025 года законодательный пакет будет представлен как Кабинету Министров, так и Президенту Азербайджанской Республики", - отметил В.Алиев.