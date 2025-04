Китай приостановил закупки самолетов Boeing

Власти Китая потребовали от авиакомпаний отказаться от приема поставок самолетов Boeing в рамках торговой войны с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Помимо того, перевозчикам предписали приостановить закупки оборудования и запчастей у американских производителей.

Соответствующие указания были даны после того, как Пекин объявил о введении пошлин в размере 125% на американские товары в ответ на действия США, которые повысили свои тарифы в отношении Китая до 145%. Как отметили собеседники агентства, пошлины сами по себе более чем вдвое увеличили бы стоимость самолетов и деталей американского производства, поэтому китайским авиакомпаниям "нецелесообразно принимать Boeing".

Правительство рассматривает способы поддержки авиакомпаний, которые берут самолеты Boeing в лизинг и сталкиваются с повышением расходов.

Согласно данным Aviation Flights Group, в парк китайских авиакомпаний, в том числе China Southern Airlines Co., Air China Ltd. и Xiamen Airlines Co., должны войти около десяти самолетов Boeing 737 Max. По словам источников агентства, Пекин еще может принять часть из них, поскольку документы на них были оформлены до 12 апреля, когда китайские пошлины вступили в силу.

Boeing ранее предупредил, что эскалация торговой войны может нанести ущерб цепочкам поставок, которые только недавно начали восстанавливаться после пандемии.