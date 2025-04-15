Счетная палата Азербайджана передала материалы проверок в Генпрокуратуру и СГБ

Счетная палата Азербайджана передала материалы по четырем контрольным мероприятиям в Генеральную прокуратуру и Службу государственной безопасности (СГБ) по итогам проверок.

Как сообщает во вторник Day.Az, информация об этом нашла отражение в "Отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2024 году", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В Генеральную прокуратуру были направлены материалы, связанные с Управлением Приморского бульвара и подведомственными учреждениями, а также Управлением делами Национальной академии наук Азербайджана в связи с вероятностью признаков состава преступления в выявленных правонарушениях в сфере управления государственными средствами и имуществом.

Материалы, касающиеся министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики и подведомственных, но не входящих в его структуру учреждений, были переданы в СГБ - в связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере управления государственным имуществом и средствами, а также с учетом поступившего письма от Службы государственной безопасности.

Дополнительно в Генеральную прокуратуру были направлены материалы по результатам одного из аудитов, проведённого в рамках плана работы на 2023 год, для дачи правовой оценки выявленным нарушениям в соответствии с законодательством.

По данным Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, из трёх аудитов, материалы по которым были направлены Счетной палатой в отчетном году:

- по одному аудиту ущерб был полностью возмещен, в связи с чем уголовное дело прекращено;

- по двум другим аудитам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается; в одном случае средства уже возвращены, в другом - наложен арест на имущество.

Согласно информации, поступившей от СГБ, в рамках одного из аудитов, по которому были выявлены нарушения закона, в настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного дела.