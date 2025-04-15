В Огузском районе задержан вор

В одном из домов, расположенных в селе Хачмаз Огузского района, было совершено ограбление. Из дома были украдены бытовая техника и строительные инструменты на сумму 4 тысячи манатов.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе Пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий полицейских был задержан 34-летний Вяляд Ахмедли, подозреваемый в совершении преступления.

Он признался, что продал украденные вещи на территории Габалинского района.

"По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении В. Ахмедли избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.