Азербайджан и Международная организация труда обсудили будущее партнерства

14 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Международной организации труда (МОТ) во главе с генеральным директором Жилбером Унгбо.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение уровнем долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и Международной организацией труда.

Было подчеркнуто, что улучшение социального благосостояния населения страны является главным приоритетом государственной политики. В рамках четырех пакетов социальных реформ за прошедший период были достигнуты большие успехи в социальном обеспечении миллионов людей. Сообщается, что пятый пакет социальных реформ, реализация которого была начата в январе текущего года, охватывает 3 миллиона человек.

Было сообщено о последовательных реформах, проводимых в Азербайджане в направлении повышения производительности труда, совершенствования системы трудовых прав на основе прогрессивных международных норм, предотвращения неформальной занятости, расширения программ занятости.

На встрече были рассмотрены вопросы, стоящие на повестке партнерства между Азербайджаном и МОТ, обсуждены перспективы развития сотрудничества.