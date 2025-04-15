Азербайджан и Китай обсудили стратегическое патнерство

15 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новым послом Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, посол Лу Мэй вручила копию верительных грамот Джейхуну Байрамову.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов в дипломатической деятельности в стране.

В ходе встречи были обсуждены политические, экономические, торговые, транспортно-коммуникационные, гуманитарные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также региональная и международная ситуация.

Прошлый год ознаменовался принятием "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", и подчеркнута важность усилий по дальнейшему укреплению стратегического партнерства, вытекающих из данной декларации. В этом контексте было отмечено значение визитов на высоком уровне и развития механизмов двусторонних консультаций.

Отмечено наличие широкого потенциала для расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, Шанхайской организации сотрудничества.

Было подчеркнуто, что азербайджано-китайское сотрудничество в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), организованной в Азербайджане в прошлом году, заслуживает похвалы.

Посол Лу Мэй поблагодарила за встречу и отметила, что за время своей деятельности в Азербайджане она не пожалеет усилий в развитии отношений стратегического партнерства.