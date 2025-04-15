На границе Азербайджана задержали нелегалов

Граждане Пакистана и Алжира были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана в направлении Грузии и России.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджанской Республики, задержания произошли на участках, подконтрольных различным погранотрядам.

Так, в зоне ответственности пограничного отряда "Шамкир", на границе с Грузией, был задержан Шахроз Мухаммад, (1996 г.р.). На другом участке, в районе, охраняемом погранотрядом "Худат" на границе с Российской Федерацией, были остановлены еще четверо граждан Пакистана: Хайдер Ирфан Али Вахаб (2006 г.р.), Рехман Заид Джамил Абдул (1994 г.р.), Хуссайн Рахид Хуссайн Хамид (2002 г.р.) и Асиф Мухаммед Нур (2003 г.р.).

Кроме того, на участке погранотряда "Загатала" при попытке незаконного перехода границы был задержан гражданин Алжира - Эль Хауати Мохаммад, (1990 г.р.).

В ходе последующего разбирательства выяснилось, что все задержанные намеревались использовать территорию Азербайджана в качестве транзитного маршрута для нелегальной миграции в европейские страны.