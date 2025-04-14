В Лачыне выпал снег

В Лачыне и близлежащих сёлах выпал снег.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, понижение температуры в последние дни привело к снегопадам в ряде горных и предгорных районов Азербайджана.

Осадки зафиксированы как в самом городе Лачын, так и в нескольких сёлах района. Погодные условия остаются прохладными, характерными для начала весны в высокогорных зонах.