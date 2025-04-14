https://news.day.az/society/1744818.html В Лачыне выпал снег - ФОТО - ВИДЕО В Лачыне и близлежащих сёлах выпал снег. Как передаёт Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, понижение температуры в последние дни привело к снегопадам в ряде горных и предгорных районов Азербайджана. Осадки зафиксированы как в самом городе Лачын, так и в нескольких сёлах района.
В Лачыне выпал снег - ФОТО - ВИДЕО
В Лачыне и близлежащих сёлах выпал снег.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, понижение температуры в последние дни привело к снегопадам в ряде горных и предгорных районов Азербайджана.
Осадки зафиксированы как в самом городе Лачын, так и в нескольких сёлах района. Погодные условия остаются прохладными, характерными для начала весны в высокогорных зонах.
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