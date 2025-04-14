Азербайджанская лента победила в Кыргызстане

С 11 по 14 апреля в Бишкеке состоялся 12-й Международный кинофорум "Умут". В рамках форума были представлены два фильма из Азербайджана: "Sanki yoxsan" режиссёра Азера Гулиева и "Однажды в Сабунчу" режиссёра Мурада Шукюрлю. Об этом сообщил Day.Az Азер Гулиев.

Азербайджанскую делегацию на форуме представляли режиссёр фильма "Sanki yoxsan" Азер Гулиев, исполнительный продюсер фильма "Sanki yoxsan" Мехман Фатуллаев, продюсер фильма "Однажды в Сабунчу" Сахиль Мамедов.

Фильм Азера Гулиева "Sanki yoxsan" стал обладателем главного приза международного конкурса "Лучший игровой фильм", завоевав высокую оценку жюри и зрителей. Победа в основной номинации форума стала важным событием не только для творческой группы фильма, но и для всего азербайджанского кинематографа.

Фильм "Sanki yoxsan" является совместным производством Азербайджана и Франции.

Режиссёр-постановщик - Азер Гулиев. Продюсером выступила французская компания LaLuna. Исполнительный продюсер - Мехман Фатуллаев, ко-продюсер с азербайджанской стороны - Али Саттар Гулиев, художник-постановщик - Гурам Наврозашвили.

В конкурсной программе форума также был заявлен документальный фильм из Армении "Сад Давида". После ознакомления с содержанием картины азербайджанская делегация выразила решительный протест, аргументируя свою позицию следующим образом: в фильме используются вымышленные топонимы, искажающие историко-географическую принадлежность азербайджанских территорий. В образе главного героя представлен участник вооружённых конфликтов, занимавший сторону оккупационных сил, что воспринимается как прямая провокация и попытка героизации агрессора. В связи с этим представители азербайджанской делегации направили официальное обращение в адрес оргкомитета фестиваля с призывом пересмотреть участие фильма "Сад Давида" в конкурсной программе. В своём заявлении они подчеркнули недопустимость демонстрации фильмов, содержащих элементы политической провокации и оскорбляющих историческую память и чувства миллионов азербайджанцев.

Оргкомитет кинофорума "Умут" с уважением отнёсся к заявлению азербайджанской делегации. По итогам обсуждений дирекция фестиваля приняла решение снять фильм "Сад Давида" с конкурсного показа. Как было отмечено в официальном заявлении, содержание картины допускает трактовки, которые могут способствовать обострению межнационального конфликта. Информация об этом решении была опубликована на официальных ресурсах кинофорума, включая сайт и страницы в социальных сетях.