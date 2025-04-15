https://news.day.az/society/1744936.html В Баку закрыли известный ночной клуб - ФОТО - ВИДЕО В Баку временно прекращена работа одного из популярных ночных клубов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, в развлекательном заведении Paramount Baku, расположенном в Сабаильском районе Баку, специалисты Государственной службы пожарного надзора провели проверку.
В Баку закрыли известный ночной клуб - ФОТО - ВИДЕО
В Баку временно прекращена работа одного из популярных ночных клубов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, в развлекательном заведении Paramount Baku, расположенном в Сабаильском районе Баку, специалисты Государственной службы пожарного надзора провели проверку.
В результате инспекции были обнаружены серьёзные нарушения норм пожарной безопасности, создающие прямую угрозу жизни и здоровью посетителей, а также окружающей среде и имуществу.
На основании выявленных нарушений было принято решение приостановить деятельность клуба. Соответствующий документ официально передан представителю заведения.
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