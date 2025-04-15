В Баку закрыли известный ночной клуб

В Баку временно прекращена работа одного из популярных ночных клубов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, в развлекательном заведении Paramount Baku, расположенном в Сабаильском районе Баку, специалисты Государственной службы пожарного надзора провели проверку.

В результате инспекции были обнаружены серьёзные нарушения норм пожарной безопасности, создающие прямую угрозу жизни и здоровью посетителей, а также окружающей среде и имуществу.

На основании выявленных нарушений было принято решение приостановить деятельность клуба. Соответствующий документ официально передан представителю заведения.