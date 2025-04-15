Акар назвал Победу Азербайджана гордостью тюркского мира

Победа Азербайджана в Карабахе - гордость для тюркского мира.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Великого Национального собрания Турции, председатель парламентской комиссии по национальной обороне, бывший министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе второго заседания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) в Баку.

"Сегодня мир сталкивается с растущей напряженностью, экономическими проблемами, а также угрозами, связанными с изменением климата. Турция стремится сыграть ключевую роль в решении глобальных проблем, а защита национальной безопасности напрямую зависит от сильной армии. Успех, достигнутый Азербайджаном в Карабахе, подтверждает это. Победа в Карабахе стала примером для всего мира и гордостью для тюркского мира. Нам необходимо объединить усилия в борьбе с международными угрозами и экономическими вызовами, а также использовать возможности искусственного интеллекта в сфере безопасности", - отметил Акар.