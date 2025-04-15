ВОЗ готовит мир к новой пандемии

В ВОЗ прошло тестирование на готовность стран к новой пандемии.

В борьбе со смертельным вирусом "оспы мамонтов", вспышка которого произошла после раскопок, страны должны были координировать действия для сдерживания заражений.

Как передает Day.Az, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе провела учения в 15 странах, чтобы протестировать готовность к реагированию на новую пандемию, сообщает The Telegraph со ссылкой на документы учений.

Вымышленный вирус получил название "оспа мамонтов", поскольку, согласно сценарию, вспышка началась после того, как группа ученых-документалистов раскопала останки шерстистого мамонта в замерзшей арктической тундре. Придуманный вирус смертелен и схож с натуральной оспой и "оспой обезьян" (mpox), которая распространяется в странах Центральной Африки.

"Оспа мамонтов - тяжелое заболевание, смертность от которого находится на среднем уровне между оспой обезьян и натуральной оспой, - сказано в материалах учений. - При умеренной вероятности передачи и минимальном бессимптомном распространении болезнь поддается контролю".

Подчеркивается, что контролировать распространение вируса можно только при "эффективных скоординированных ответных мерах как при атипичной пневмонии или оспе".

Учения были основаны на реальных научных данных, которые предполагают, что раскопки мамонтов, саблезубых тигров и других вымерших существ, содержащихся в вечной мерзлоте, могут привести к неожиданным последствиям. "Научные исследования показали, что древние вирусы могут сохранять жизнеспособность в вечной мерзлоте в течение тысяч лет. Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата вызвало опасения по поводу потенциального высвобождения патогенных микроорганизмов, ранее неизвестных современной медицине", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Учения шли два дня, за это время были отработаны первые три недели пандемии. Среди участников симуляции были представители Дании, Сомали, Катара, Германии, Саудовской Аравии и Украины. США и Китай не принимали в нем участия. Заседание министров проводилось в штаб-квартире ВОЗ в Женеве под руководством директора программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктора Майка Райана.

Каждой стране был предоставлен "маленький кусочек головоломки", чтобы проверить, насколько хорошо они будут обмениваться информацией и сотрудничать в сдерживании распространения вируса. Так, в одной из стран арктический исследователь, участвовавший в раскопках, которые привели к вспышке "оспы мамонтов", поднялся на борт круизного лайнера с 2450 пассажирами и 980 членами экипажа. Как пишет Telegraph, судно фактически стало "чашкой Петри" для ученых, которые на основе собранных на нем данных смогли рассчитать индекс репродукции (R-число, показывает, насколько вирус заразен). Коэффициент составил 1,6-2,3 (для натуральной оспы составляет 3,5-6).

В Катаре в рамках симуляции сообщили, что вирус распространяется в местах массового скопления людей и на рабочих местах, в то время как в Уганде все 22 случая заболевания были отнесены к "бытовой передаче".

На второй день участникам учений сказали, что эффективному сдерживанию вируса препятствуют политические факторы и различные стратегии борьбы с распространением в разных государствах. Одни страны ввели "строгий пограничный контроль, запретили все международные въезды и ограничили внутреннее передвижение", в то время как другие сохранили "открытые границы с минимальными ограничениями", вместо этого полагаясь на "отслеживание контактов, изоляцию и карантинные меры", говорится в документе.

Как пишет Telegraph, страны, которые не вводили принудительный карантин и отслеживание контактов, стали свидетелями "неконтролируемого распространения" вируса.

Старший советник в ВОЗ Скотт Доуэлл рассказал, что в ходе учений участники могли обсуждать согласование подходов в Zoom. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Недрет Эмироглу сообщила, что сценарий распространения "оспы мамонтов" был разработан таким образом, чтобы быть "реалистичным и иметь возможность распространения по всему миру" и при этом контролируемым, "если страны будут работать сообща".

В рамках учений страны смогли объединиться в борьбе с вымышленным вирусом. Однако, как признали в ВОЗ, реальная ситуация была бы гораздо более сложной задачей. Например, в ходе симуляции не отрабатывалась реализация стратегии по созданию вакцин. Кроме того, США - крупнейший спонсор ВОЗ - собираются покинуть организацию, из-за чего она сокращает масштабы своей работы и численность сотрудников по всему миру.

Параллельно с учениями в ВОЗ продолжались переговоры о новом "договоре о борьбе с пандемией", который призван исправить недостатки международного сотрудничества во время глобальных ответных мер на COVID-19. Соглашение может быть принято 15 апреля, сообщили источники The Telegraph.