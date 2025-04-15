Эти лица в Азербайджане тоже будут получать пенсию

Лица, чей пенсионный капитал не достигает установленного минимума, смогут без проблем выйти на пенсию.

Об этом сообщил экономический эксперт Халид Керимли, передаёт Day.Az.

По его словам, в Азербайджане граждане, достигшие пенсионного возраста, смогут воспользоваться этим правом при соблюдении одного из двух условий:

"Во-первых, их пенсионный капитал должен быть достаточным для обеспечения минимальной трудовой пенсии. На сегодняшний день для этого необходимо накопить как минимум 46 800 манатов. Если такой капитал отсутствует, то требуется наличие как минимум 25 лет страхового стажа. Если же и этого нет, то применяется автоматический расчёт на основе минимального пенсионного капитала, зарегистрированного по состоянию на 1 июля 2018 года".

Эксперт также отметил, что начиная с 2026 года, так называемый "подарочный" страховой стаж, который учитывался при расчётах, будет сокращаться. В частности, с 2026 года вместо 25 лет стажа будут учитывать 24 года, и далее этот срок будет сокращаться на один год ежегодно.

"Таким образом, даже те, у кого нет официального трудового стажа, смогут спокойно выйти на пенсию. Наряду с этим в стране есть множество граждан, которые по различным причинам не работали официально и не имели постоянного дохода. Согласно законодательству, такие лица по достижении пенсионного возраста получают пособие по возрасту. Его размер составляет 220 манатов в месяц", - добавил Керимли.