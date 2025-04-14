Азербайджан и Румыния укрепляют энергетический диалог в "зеленом" формате

14 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполняющим обязанности председателя Сената парламента Румынии Мирчей Абрудя.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-румынских отношений, основанных на стратегическом партнерстве.

Был отмечен высокий уровень политического диалога, подчеркнуто значение взаимных визитов глав государств с точки зрения расширения связей, констатирована важность успешного сотрудничества и взаимной поддержки двух стран в рамках международных организаций.

Коснувшись межпарламентского сотрудничества, стороны подчеркнули значение взаимных визитов на парламентском уровне, а также деятельности групп дружбы в законодательных органах двух стран.

Было отмечено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, транспортной, гуманитарной сферах, в области "зеленой" энергии, оказания государственных услуг и др.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.