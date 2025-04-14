Взрыв на заправочной станции в Чечне

Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское Наурского района. Возбуждено уголовное дело.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональном управлении СК.

"По факту хлопка газа на газонаполнительной станции в Наурском районе и гибели трех человек возбуждено уголовное дело. Сегодня примерно 16 часов на газонаполнительной станции в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия.