Взрыв на заправочной станции в Чечне - есть погибшие - ФОТО
Три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское Наурского района. Возбуждено уголовное дело.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональном управлении СК.
"По факту хлопка газа на газонаполнительной станции в Наурском районе и гибели трех человек возбуждено уголовное дело. Сегодня примерно 16 часов на газонаполнительной станции в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия.
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