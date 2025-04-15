https://news.day.az/society/1744989.html В Азербайджане продлен отопительный сезон Из-за понижения температуры воздуха котельные и тепловые пункты, находящиеся на балансе ОАО "Азеристиликтечизат", не будут отключены и продолжат свою работу. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу организации, в связи с сохраняющейся прохладной погодой было решено продлить подачу тепла на несколько дней сверх обычного срока.
В Азербайджане продлен отопительный сезон
Из-за понижения температуры воздуха котельные и тепловые пункты, находящиеся на балансе ОАО "Азеристиликтечизат", не будут отключены и продолжат свою работу.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу организации, в связи с сохраняющейся прохладной погодой было решено продлить подачу тепла на несколько дней сверх обычного срока.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре