В Азербайджане продлен отопительный сезон

Из-за понижения температуры воздуха котельные и тепловые пункты, находящиеся на балансе ОАО "Азеристиликтечизат", не будут отключены и продолжат свою работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу организации, в связи с сохраняющейся прохладной погодой было решено продлить подачу тепла на несколько дней сверх обычного срока.