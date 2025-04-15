https://news.day.az/world/1744830.html Вооруженное нападение в Нигерии - десятки человек убиты По меньшей мере 51 человек погиб в результате нападения вооружённых лиц, произошедшего сегодня утром в штате Плато на севере Нигерии. Как сообщает Day.Az, нападение произошло всего через две недели после столкновений в другой части штата, которые также привели к гибели десятков людей.
Вооруженное нападение в Нигерии - десятки человек убиты
По меньшей мере 51 человек погиб в результате нападения вооружённых лиц, произошедшего сегодня утром в штате Плато на севере Нигерии.
Как сообщает Day.Az, нападение произошло всего через две недели после столкновений в другой части штата, которые также привели к гибели десятков людей.
После атак в деревнях Зикке и Кимакпа, расположенных в районе Басса штата Плато, были обнаружены тела 51 погибшего.
Кроме того, сообщается о большом числе раненых. Причины нападения пока неизвестны.
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