Вооруженное нападение в Нигерии

По меньшей мере 51 человек погиб в результате нападения вооружённых лиц, произошедшего сегодня утром в штате Плато на севере Нигерии.

Как сообщает Day.Az, нападение произошло всего через две недели после столкновений в другой части штата, которые также привели к гибели десятков людей.

После атак в деревнях Зикке и Кимакпа, расположенных в районе Басса штата Плато, были обнаружены тела 51 погибшего.

Кроме того, сообщается о большом числе раненых. Причины нападения пока неизвестны.