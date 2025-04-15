Хималай Мамишов назначен заместителем министра финансов

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Хималай Габиль оглу Мамишов назначен заместителем министра финансов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Отметим, что Хималай Мамишов до этого назначения занимал должность председателя правления Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.