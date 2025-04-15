https://news.day.az/politics/1745066.html Хималай Мамишов назначен заместителем министра финансов Распоряжением Президента Ильхама Алиева Хималай Габиль оглу Мамишов назначен заместителем министра финансов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Хималай Мамишов назначен заместителем министра финансов
Распоряжением Президента Ильхама Алиева Хималай Габиль оглу Мамишов назначен заместителем министра финансов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Отметим, что Хималай Мамишов до этого назначения занимал должность председателя правления Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.
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