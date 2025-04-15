В Центре Гейдара Алиева откроется выставка работ Луиза де Соузы

С 16 мая в Центре Гейдара Алиева будет представлена выставка работ известного бразильского художника и скульптора Луиза де Соузы.

Как сообщает Day.Az, на выставке под названием "Выражение вечности" также будут представлены произведения, которые в первый раз будут демонстрироваться в Азербайджане.

Лейтмотивом произведений выставки является отношение художника к времени. Луиз де Соуза считает, что во время создания работ время течет по-другому. В этом случае время течет не в математическом выражении, а по особенному.

Автор убежден, что суета, связанная с быстрым завершением любой работы в современную эпоху, не соответствует срокам, требуемым для применения древних приемов. Однако именно эти методы, то есть методы, требующие более длительного времени, придают работам оригинальность и ценность.

Тема времени также является основной темой картины Луиза де Соузы "Обратный отсчет", которая впервые будет представлена именно в Центре Гейдара Алиева. Водитель мопеда, которого художник использует в качестве фона, движется против часовой стрелки. Он, будто возвращая время вспять, снова проходит пройденный путь. Это произведение символизирует обратный отсчет и подчеркивает влияние человека на Землю. То есть деятельность человечества ускоряет начало нового процесса массовой гибели.

Среди новых работ художника картина "Путешественники во времени", в которой отражена идея вернуться назад и по-другому пережить прошлое, и картина под названием "Погруженный во времени", которая символизирует, насколько велико время по сравнению с обществом.

Талант и интерес Луиза де Соузы к искусству проявились, когда он в возрасте трёх лет начал рисовать и заниматься скульптурой.

В произведениях Луиза де Соузы, выставлявшихся в различных странах и хранящихся в частных коллекциях, можно увидеть стиль утонченного использования цвета и света Яном Вермеером, сюрреализм Сальвадора Дали и влияние драматического контраста света и тени Микеланджело Караваджо.

Выставка Луиза де Соузы "Выражение вечности" продлится в Центре Гейдара Алиева до 1 апреля 2026 года.