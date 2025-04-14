Месье лицемер: о маске Жана-Ноэля Барро

Автор: Акпер Гасанов

"Мошенник смеется не так, как честный человек; лицемер плачет не теми слезами, какими плачет человек искренний. Всякая фальшь - это маска, и, как бы хорошо не была она сделана эта маска, всегда можно отличить её от истинного лица, если внимательно присмотреться".

Эту фразу произнес Д'Артаньян в романе "Три мушкетера" Александра Дюма.

Уверен, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро знаком с этим прекрасным произведением своего великого соотечественника. Тем удивительнее было слышать от него, потомственного политика, отец которого был европейским комиссаром юстиции, речи, доказавшие готовность главы французского внешнеполитического ведомства носить ту маску, о которой рассуждал гасконец.

"Я очень обеспокоен ростом напряженности на (армяно-азербайджанской) границе. Я надеюсь, что развернутая на месте европейская миссия сможет быть расширена, чтобы иметь возможность наблюдать и сдерживать эту напряженность. Теперь необходимо подписать мирный договор и освободить произвольно задержанных и заключенных. Это то, что я сказал на прошлой неделе", - изрек он перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Месье поразил готовностью щеголять фальшью в речах. Совершенно очевидно, что пытаясь давать оценку кому-либо или чему-либо, следует детально изучить историю вопроса. В данном случае - исследовать причины и последствия армяно-азербайджанского конфликта. Даже беглое и поверхностное погружение в эту тему даст гарантированно четкий ответ на вопрос о том, кто был его инициатором длительного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Да, это Армения. Та самая, которая еще перед самым развалом СССР провозгласила путь территориальных претензий к Азербайджану. В соседней республике был провозглашен лозунг "миацум", подразумевавший присоединение НКАО АЗССР к Армении. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян на волне этой идеи и пришел к власти. Она и привела к Первой карабахской войне, по итогам которой Армения оккупировала 20% территории Азербайджана.

В ходе оккупации наших земель армянскими боевиками был совершен целый ряд чудовищных преступлений против человечности, включая Геноцид в Ходжалы. И папаша нынешнего главы МИД Франции в свое время встречался с Сержем Саргсяном. Да, тем самым бывшим карабахским сепаратистом, который стал третьим президентом Армении. И тем самым, который цинично пытался оправдать Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

Более четверти века Армения держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, игнорируя, в том числе, резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Но это не вызывало обеспокоенности у официального Парижа. Франция, как и ЕС в целом, не ввели санкций против Армении. При этом, поездки в гости к лидерам карабахской хунты были для французских политиков чем-то вроде посещений Портосом мадам Кокнар.

Более того, ряд французских городов даже договора о побратимстве с оккупированными на тот момент армянской стороной азербайджанскими населенными пунктами подписал. Франция всячески поддерживала Армению в ее оккупационной политике. Причем, будучи страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Соответственно, поражение Армении в 44-дневной войне с Азербайджаном в Париже многие восприняли, как личное фиаско.

И, стремясь хоть как-то обнадежить свою "младшую сестру", в Сенате Франции приняли резолюцию о признании независимости армянского мыльного пузыря под названием "арцах". Совсем скоро оказалось, что резолюцию эту можно использовать разве что в гигиенических целях.Азербайджан, в ходе однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе полностью восстановил суверенитет и территориальную целостность.

В Париже, ясное дело, снова кипели от злости. Настолько, что даже попытались добиться осуждения нашей страны в Совбезе ООН. Но и тут Францию ожидало фиаско. Совокупность которых и вынуждает официальный Париж осуществлять действия, направленные на подготовку к новой армяно-азербайджанской войне. Да, на родине Дюма активно вооружают Армению.

Азербайджан все это видит, регулярно сообщает об увиденном миру. Французской стороне в особенности пытаются вдолбить простую и очевидную истину - все ее потуги обречены на провал. В том числе и в плане требований об освобождении бывших лидеров карабахской хунты. Официальному Парижу правильнее было бы научиться правильно выстраивать диалог со своими заморскими колониями. Азербайджан, кстати, открыто заявил, что готов помочь Франции в этом.

Что до европейской миссии, что расположилась на территории Армении, то ее там присутствие, как и численный состав не был согласован с официальным Баку. Соответственно, любые новые решения по ней являются провокационными. Но в том-то и состоит уникальность ситуации, что наша страна доказала уже способность добиваться всех поставленных целей, игнорируя любые французские провокации, любую фальшь и лицемерие со стороны французских политиков разного пошиба. В том числе и нынешнего главы МИД Франции, который настолько привык носить маску лицемерия, что уже забыл, как должно выглядеть его собственное лицо.